爱建集团控制权之争升级 广州产业基金拟要约收购30%股权
路透上海5月10日 - 中国综合性金融企业--上海爱建集团控制权之争又升级。该公司周二晚公告显示，举牌股东上海华豚企业管理有限公司的一致行动人广州基金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司拟要约收购爱建集团30%股份。
路透北京2月14日（记者 Gerry Shih） - 中国打车软件公司滴滴和快的周六宣布合并。据知情人士透露，合并后的公司估值将在60亿美元左右。持股结构目前还不明朗。
合并后公司的名称尚未宣布。双方表示，合并后业务将继续平行发展，并将保留各自的品牌和业务独立性。
双方称，新公司将实施联合CEO制度，滴滴打车CEO程维及快的打车CEO吕传伟将同时担任联合CEO。双方确定，将在春节后的适当时间召开新闻发布会。
过去一年，由腾讯支持的滴滴和阿里巴巴支持的快的深陷激烈价格战，以争夺中国移动出行市场份额。Analysis International去年12月发布的研究报告称，估计滴滴市占率在55%左右，快的则基本占据余下市场份额。
阿里巴巴发言人周六称，阿里巴巴支持此次合并。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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