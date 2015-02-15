中国打车软件公司滴滴和快的宣布合并

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月14日 - 中国打车软件公司滴滴和快的周六宣布合并。据知情人士透露，合并后的公司估值将在60亿美元左右。持股结构目前还不明朗。

合并后公司的名称尚未宣布。双方表示，合并后业务将继续平行发展，并将保留各自的品牌和业务独立性。

双方称，新公司将实施联合CEO制度，滴滴打车CEO程维及快的打车CEO吕传伟将同时担任联合CEO。双方确定，将在春节后的适当时间召开新闻发布会。

过去一年，由腾讯支持的滴滴和阿里巴巴支持的快的深陷激烈价格战，以争夺中国移动出行市场份额。Analysis International去年12月发布的研究报告称，估计滴滴市占率在55%左右，快的则基本占据余下市场份额。

阿里巴巴发言人周六称，阿里巴巴支持此次合并。(完)