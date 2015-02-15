中国打车软件公司滴滴和快的宣布合并

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透北京2月14日 - 中国打车软件公司滴滴和快的周六宣布合并。据知情人士透露，合并后的公司估值将在60亿美元左右。持股结构目前还不明朗。
合并后公司的名称尚未宣布。双方表示，合并后业务将继续平行发展，并将保留各自的品牌和业务独立性。
双方称，新公司将实施联合CEO制度，滴滴打车CEO程维及快的打车CEO吕传伟将同时担任联合CEO。双方确定，将在春节后的适当时间召开新闻发布会。
过去一年，由腾讯支持的滴滴和阿里巴巴支持的快的深陷激烈价格战，以争夺中国移动出行市场份额。Analysis International去年12月发布的研究报告称，估计滴滴市占率在55%左右，快的则基本占据余下市场份额。
阿里巴巴发言人周六称，阿里巴巴支持此次合并。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)