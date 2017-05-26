储油罐油满为患 中国“茶壶”炼厂料将放慢原油进口步伐

路透北京/新加坡5月26日 - 在石油输出国组织(OPEC)为收紧石油市场而延长减产协议之际，中国的地方炼油厂因已囤有大量原油，且国内石油需求情况不尽理想，至少未来两个月料将放慢原油进口步伐。

俗称“茶壶”炼厂的中国地方炼油厂放慢进口脚步，将引发对中国需求情况的担忧。中国为全球最大石油进口国，4月原油进口量已从3月的920万桶/日高峰降至840万桶/日。

中国加强打击整顿石油行业偷逃税行为，加上配额政策不断变动，挤压了炼油利润，地方炼油厂正面临削减原油加工量的压力，一些炼油厂已开始季节性维修。

国有大型石油企业计划今年稍后增加新炼能，将帮助部分抵消进口放缓的影响，但地方炼油厂原油需求减少以及产量可能下降，暗示已使中国油市发生转变的地方炼油厂荣景可能正在放缓。

东营一家地方炼油厂的一位要求匿名的经理称，“6月、7月，可能还包括8月，将有更多炼厂停产。这是季节性的，但也因为市场表现不佳，而且库存充足。”

另一家地方炼油厂的经理称，第一季一些炼厂蜂拥购买原油，这样做是担心他们因使用进口配额缓慢而受罚。这位经理要求只说明他姓王。

他称，“由于(炼厂)对配额政策没有把握，因此此前出现一些对原油的过度购买。目前各地库存都很高。”(完)