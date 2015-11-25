中国“茶壶”炼油厂明年将首次获出口许可--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
记者 陈爱珠
路透北京11月24日 - 消息人士称，政府为降低国内过多供给并推动投资，明年将首次批准“茶壶”炼油厂出口，这样中国将有20%的炼油产能可销往海外。所谓“茶壶”炼油厂，是指中小规模的地方炼油企业。
此举将使得东营亚通石化(Dongying Yatong Petrochemical)、盘锦北方沥青燃料有限公司(Panjin Beifang Asphalt Fuel)等“茶壶”炼油厂能够首次进入有利可图的国际市场，也引发了对新一轮过剩柴油和其他成品油将涌入亚洲市场的担忧。
目前只有中国石化(0386.HK)(600028.SS)、中国石油(0857.HK)(601857.SS)两家大型国有炼厂，以及一些较小规模的国家油企获准出口。
据三位知情人士透露，在上周召开的一次相当罕见的会议上，商务部对与会的省贸易部官员及茶壶炼厂的高管们称，他们现在可以申请第一季度成品油出口配额。
“这真是令人鼓舞，我们终于得到一个同样的平台可以和那些大国企一样出口成品油了，”与会的一炼厂高管说道。
商务部没有立即置评。
政府此举或将加大亚洲油品价格压力，因大量中东油品的涌入，过多供给早已令亚洲市场承压。
中国今年也上调了占主导地位的国家炼厂的出口配额，涉及柴油、航煤和汽油，以降低国内激增的库存水平。在中国经济增长降温之际，国内炼厂的产量超过需求。
不过还不清楚有多少家这样的地方炼厂会申请出口许可，交易员预计明年中国的成品油出口量可能再增加300-500万吨(2,400-4,000万桶)。今年分配给国有炼厂的出口配额约为3,000万吨。
总出口量约为日均70万桶，这接近中国总石油消耗量的近7%。
“传递出的信号是，他们(地方炼厂)的出口没有上限,”一名了解会议情况的资深交易员表示。
“大小炼厂之间的厮杀已经揭开序幕。”
根据路透看到的会议记录，政府将对新系统进行监督，核查是否有真实出口，如果企业没有充分利用配额，将被取消出口许可证。
文件还显示，地方炼厂的出口将与国家炼厂一视同仁，就是说也可免除消费税和增值税。
部分消息人士淡化了对地方炼油厂出口可能产生冲击的担忧，因为多数中小规模的炼厂都没有出口港口等设施，也缺乏国际市场运作的经验。
市场参与人士称，继中国今年对独立炼厂放开原油进口，现在又放开成品油出口，这可能为期待已久的中国原油期货合约铺平道路，最终可能推出油品的指标价格。(完)
(编译 孙茉莉/李春喜; 审校 屈桂娟)
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