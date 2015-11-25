中国“茶壶”炼油厂明年将首次获出口许可--消息

记者 陈爱珠

路透北京11月24日 - 消息人士称，政府为降低国内过多供给并推动投资，明年将首次批准“茶壶”炼油厂出口，这样中国将有20%的炼油产能可销往海外。所谓“茶壶”炼油厂，是指中小规模的地方炼油企业。

此举将使得东营亚通石化(Dongying Yatong Petrochemical)、盘锦北方沥青燃料有限公司(Panjin Beifang Asphalt Fuel)等“茶壶”炼油厂能够首次进入有利可图的国际市场，也引发了对新一轮过剩柴油和其他成品油将涌入亚洲市场的担忧。

目前只有中国石化(0386.HK)(600028.SS)、中国石油(0857.HK)(601857.SS)两家大型国有炼厂，以及一些较小规模的国家油企获准出口。

据三位知情人士透露，在上周召开的一次相当罕见的会议上，商务部对与会的省贸易部官员及茶壶炼厂的高管们称，他们现在可以申请第一季度成品油出口配额。

“这真是令人鼓舞，我们终于得到一个同样的平台可以和那些大国企一样出口成品油了，”与会的一炼厂高管说道。

商务部没有立即置评。

政府此举或将加大亚洲油品价格压力，因大量中东油品的涌入，过多供给早已令亚洲市场承压。

中国今年也上调了占主导地位的国家炼厂的出口配额，涉及柴油、航煤和汽油，以降低国内激增的库存水平。在中国经济增长降温之际，国内炼厂的产量超过需求。

不过还不清楚有多少家这样的地方炼厂会申请出口许可，交易员预计明年中国的成品油出口量可能再增加300-500万吨(2,400-4,000万桶)。今年分配给国有炼厂的出口配额约为3,000万吨。

总出口量约为日均70万桶，这接近中国总石油消耗量的近7%。

“传递出的信号是，他们(地方炼厂)的出口没有上限,”一名了解会议情况的资深交易员表示。

“大小炼厂之间的厮杀已经揭开序幕。”

根据路透看到的会议记录，政府将对新系统进行监督，核查是否有真实出口，如果企业没有充分利用配额，将被取消出口许可证。

文件还显示，地方炼厂的出口将与国家炼厂一视同仁，就是说也可免除消费税和增值税。

部分消息人士淡化了对地方炼油厂出口可能产生冲击的担忧，因为多数中小规模的炼厂都没有出口港口等设施，也缺乏国际市场运作的经验。

市场参与人士称，继中国今年对独立炼厂放开原油进口，现在又放开成品油出口，这可能为期待已久的中国原油期货合约铺平道路，最终可能推出油品的指标价格。(完)