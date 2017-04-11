《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战

路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。

这些炼厂的规模相对国企竞争对手而言要小得多，因此被冠之以“茶壶”(teapot)炼厂的称号。在政府政策变动及国内石油需求增长放缓环境下，单靠服务国内市场根本无法扩展业务，他们不得不想法求取生存。2016年，中国燃料需求年增速创三年低位。

“好日子不会很长了，因为中国的石油需求在萎缩，”山东东明石化集团副总裁张留成表示。东明石化是中国最大的独立炼厂。

去年底，中国政府暂停向独立炼厂发放成品油出口配额，将柴油和汽油出口控制权交给占主导地位的国有炼厂。

其他政府举措或许也会挤压独立炼厂的利润率。中国最大国有炼厂中国石化调整了燃油采购政策，将所有采购集中到北京总部，中国当局还计划对轻质循环油和混合芳香烃等部分炼厂副产品征收消费税。

“他们已经在多元化，而且擅于灵活应对各种政府要求...现在他们肯定在寻求改善自身表现，获得更好的人才、全球渠道和融资来做到这点，”咨询公司Energy Aspects的分析师Michal Meidan说。

一些中国主要独立炼厂的高管向路透概述了他们通过多元化来应对这些调整的计划。

张留成说，例如，东明石化计划增加一台年加工能力为80万吨的石脑油裂解装置，将其业务从运输燃料扩展至价值更高的塑料、合成橡胶以及精细化工。

张留成还说，东明石化也在考虑投资小型陆上油田。该公司的原油日加工能力为26万桶。

张留成还希望将实货石油天然气交易与金融服务相结合来促进交易业务，比如以比银行更优惠的利率为其他地炼厂提供信贷便利。

考虑到中国政府对清洁能源的重视，山东海科集团称将开设一个生产电动汽车锂电池所用电解液的工厂。

该公司称，这将是中国最大的锂电池电解液工厂，年产能10万吨。该公司还计划扩张制药业务，但没有扩张炼油产能的计划。

**地炼厂的不确定未来**

山东京博石油化工有限公司董事长马韵生表示，公司计划开展木材加工业务，开发一种用于别墅木屋和用于园林建设的特殊建筑木材。

Energy Aspects的Meidan表示，除了政策不利之外，山东省长郭树清调离之后，地炼厂还少了一位重要支持者。这给他们的未来进一步蒙上了阴云。

她表示，新上任的山东省委书记刘家义或将尝试处理该省的产能过剩和污染问题，而这可能增添独立炼厂的压力。

对部分厂家而言，业务扩张是从当地小厂转向全球性企业的一个契机。

山东恒源石油化工股份有限公司是一家由当地政府支持的炼厂，也是第一家拥有海外炼厂的地方炼油企业；该企业希望能发展成为地区性业者，将其在山东当地的资产与其最近从皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)手中收购的马来西亚Port Dickson炼厂整合起来。

作为业务扩张的一部分，恒源石化将在吉隆坡设立一个交易团队，以确保产能合计达16万桶/日的两处炼厂原油供应无虞，并遵照一项十年期协定每年向壳牌供应400万吨燃料。

“若果没有差异化的话，竞争会很激烈，”恒源石化董事长王有德说道。(完)