焦点：中国整顿石油行业偷逃税行为 剑指“茶壶”炼厂--消息

2016年3月30日，资料图为百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

- 路透北京8月23日 - 中国对石油行业的偷逃税行为开展打击整顿，将以地方炼油厂为目标，此前国有大型能源企业对这些炼油厂提出过投诉；这是老牌大油企与新兴竞争对手之间的较量愈演愈烈的一个重大迹象。

中国国家发展和改革委员会周二发布通知，称对于偷逃税等行为，尤其是新增用油企业存在偷逃税等违规违法行为的，将把其纳入黑名单，并按照有关规定暂停其使用进口原油6-12月，整改仍然达不到要求或再次偷逃税的，取消进口原油使用资质。

通知并未进一步详细说明，指出将对哪些企业进行规范，或说明发布该通知的原因。

但知悉此事的中国行业消息人士称，针对国有油企投诉称地方炼厂偷逃营业税，中国政府今年早些时候开展了一项调查。这些地方炼油厂即所谓的“茶壶”炼厂。

他们说，中国发改委和国家税务总局的官员去考察了一些茶壶炼厂。

“(调查)是国有油企的激烈投诉引发的，他们称地炼纳的税远比他们少，”中国石油和化学工业联合会一名高级官员表示。该联合会是一个半官方组织。由于事件的敏感性，这名官员拒绝具名。

根据四名业内知情人士，发改委人员也在调查相关转卖原油的指控，即有进口许可的炼油厂向没有许可的公司转卖进口原油，这违反了中国政府一年前开始发放配额时制定的规则。

这些情况显示，自一年前中国政府配发进口许可以来，地方炼油厂的快速兴起已搅动了国内产业。这些地方炼油厂主要是私营企业，比中国石化和中国石油这些国有油企灵活。

如果采取举措抑制他们的进口，则将对这些小型、但快速扩张的企业造成沉重打击。这些小炼油厂以比国有巨头低的价格出售柴油和汽油，迫使国有油企把过剩产品销往饱和的全球市场。

厦门大学能源经济研究中心主任林博强表示，以前国有炼厂并不在意茶壶炼厂，因为他们并不构成大的威胁。现在情况出现了变化，大型国有企业对茶壶炼厂特别敏感。

被问及上周的调查时，中国石化发言人吕大鹏表示，他不清楚政府调查一事，无法进一步置评。

**积怨**

据当地媒体和交易商称，双方有关税收的积怨数月来持续发酵。

在获得进口原油资质以前，民营炼厂主要加工燃料油，以及可从国有炼厂得到的多余原油。

21世纪经济报导7月时援引中石油抚顺石化总经理李天书称，“我们比较过，一个年炼化能力500万吨的炼油厂，地炼交的税可能连一半都不用。”

“来自地炼的竞争让我们的装置无法满负荷生产，其实对我们的效益是非常大的挑战，”该报援引第二位国有炼厂官员的话称。

面临越来越多的批评，中国最大的茶壶炼厂运营商--山东东明石化集团上周通过一家社交媒体回应道，公司1-4月向其总部所在地--菏泽市政府缴纳了创纪录的总计近12.8亿元人民币(1.93亿美元)税款。

该公司在微信上表示，这占了菏泽市总税收的近40%。

一家主要茶壶炼厂的高管称，独立炼厂缴税较少是因为许多炼厂是在加工重质原油，而由此生产出来的汽油和柴油数量要少于那些设备更为精密的炼厂。

他并称，许多炼厂生产诸如沥青这类无需缴纳消费税的重质产品。(完)