（修正）中国市场规模庞大 让西方科技企业欲罢不能

图为上海浦东金融区的一栋写字楼，一名男子在用iPad打开Facebook应用。 REUTERS/Carlos Barria

（修正内文第一段和第六段措辞）

路透天津9月12日（记者 Paul Carsten） - 中国市场的规模对西方企业充满诱惑，以致像CloudFlare这样支持互联网自由的企业在追求新业务时可能不得不将道义上的不满放在一边。

总部位于旧金山的CloudFlare以互联网应当自由、去中心化且开放的信念为基础，该公司的主旨是向所有人提供网络保护服务。

该公司的客户包括被美国政府视为恐怖组织的团体。在该公司进军中国市场之际，其可能不得不将这样的价值观束之高阁。中国是全球对互联网管控最严的国家之一。

CloudFlare联合创始人米歇尔·扎特林（Michelle Zatlyn）本周在天津夏季达沃斯论坛间隙称，公司正在寻求中国合作伙伴，目标是到2015年时进入中国市场。

“在我们考虑国际扩张之际，得到中国（市场）至关重要，”Zatlyn说。“中国有规章制度，作为一家美国企业，我们必须绝对遵守，我们对此并不介意”。按照用户流量，中国是CloudFlare的第二大市场。

目前中国的商业环境可能更加艰难。美国商界对中国的贸易保护主义已经有些微词，而且在美国国家安全局网络监控项目在去年被曝光后，美国科技企业已经多次受到中国当局的抨击。

微软(MSFT.O)和高通(QCOM.O)因垄断行为在中国受到调查，IBM (IBM.N)、英特尔(INTC.O)和思科(CSCO.O)近几个季度在华销售锐减。

CloudFlare正在加入众多进军中国市场的美国科技企业行列，这些企业包括雅虎(YHOO.O)、eBay、谷歌(GOOGL.O)、Facebook(FB.O)等在中国市场斩获很少、甚至失败的企业，也包括LinkedInLNKD.N等新近进入中国市场的企业，这一切都源于中国是全球最大的互联网市场，令这些企业难以抵制。

CloudFlare希望从在华失败的美国科技同业身上吸取教训。据中国官媒报导，中国国家互联网信息办公室主任鲁炜在天津达沃斯论坛称，Facebook不会很快进入中国。

“如果你是一家在华的西方跨国企业，那你就不得不打一场稍微持久的战斗，”埃森哲(ACN.N)常务董事Mark Spelman说。

“对你应当合作的中国合作伙伴进行充分考量非常重要，企业应当非常审慎地考虑你在华需要什么样的业务模式--或许与在其他国家的不一样，”他提醒道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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