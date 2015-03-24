IBM执行长提转换策略 与中国企业共享科技

路透北京3月23日 （记者 Matthew Miller/Gerry Shih） - 国际商业机器(IBM)公司执行长罗曼提称，IBM将与中国公司共享科技，积极协助建设中国的IT产业。IBM是受中国科技政策转变冲击最严重的外资企业之一。

罗曼提在中国发展高层论坛上表示，IBM必须帮助中国建设IT产业，而非仅仅将中国视为销售市场或制造基地。

“像中国这样拥有13亿人口的国家，必定要发展自己的IT产业，”罗曼提周一说道。“我认为一些企业觉得中国的科技政策转变十分令人担忧。而我们IBM却认为这是一个巨大的机会。”

迄今为止，罗曼提是外资科技企业中最明确承认，想要继续在中国开展业务，就必须转变策略的高层人士之一。

在华外企面临愈发严峻的环境，许多在华美国科技企业都正在与中国企业建立合资关系，期冀与当地伙伴的合作能令其在华业务更为顺利。

中国一直在推动增加使用本土科技，减少对外资科技的依赖，意在培育本土科技产业，应对斯诺登揭密事件带来的隐忧。

斯诺登揭秘事件曝出后，IBM在华销售额自2013年第三季度起遭遇重挫，但现在已经企稳。IBM报告2014年第四季度在华营收同比下滑1%。

IBM的新战略允许中资公司制造各种产品，包括半导体芯片、基于IBM架构的服务器以及在这些机器上运行的软件。

IBM上周称，苏州中晟宏芯信息科技有限公司将开始生产用于中国制造服务器上的IBM Power8芯片。IBM的POWER系列处理器通常用于金融服务行业的精密计算，而中国新出台的法规规定中资银行必须更多使用本土供应商的产品。

IBM已宣布与中国供应商建立了一系列的合作关系，现在又将数据库软件提供给浪潮软件(0596.HK)的产品使用。浪潮软件是一家服务器硬件制造商，也是IBM的竞争对手。IBM也与北京的Youyou软件公司达成了合作协议。

其他外资科技公司亦有类似动作。

思爱普（SAP SE）(SAPG.DE)大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）去年10月称，思爱普将在联想(0992.HK)和华为制造的硬件上销售自己的软件，从而“服务中国市场”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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