（更正）独家：中国中央政府采购冷落外国领先品牌

图为透过放大镜看到的电脑屏幕上的中国地图。 REUTERS/Edgar Su

（更正：调整内文以澄清未入选采购清单的企业仍可参加政府公开采购投标）

路透北京2月25日 （记者 Paul Carsten）- 中国从其中央政府采购清单中剔除了一些世界领先科技品牌，同时却新批准了数千个本土产品。有些人指出这是中国应对西方网络监控活动的举措。

也有人将其归因于保护主义冲动，即中国试图保护本国科技行业免受竞争。

上述清单适用于科技设备的较小规模日常采购。未入选该清单的企业仍可以参加政府公开采购投标。

美国网络设备制造商思科(CSCO.O)首当其冲。路透对中国官方数据的分析显示，思科2012年在中央国家机关政府采购中心（CGPC）列表上占有60个产品，但到2014年末时已荡然无存。

同期，苹果(AAPL.O)也被除名，其他被剔除的企业还包括因特尔(INTC.O)旗下安全软件公司McAfee，以及网络和服务器软件公司Citrix Systems(CTXS.O)。

采购清单覆盖了中央部委的常规支出，入围产品数量在二年内跃增了逾2,000个至略少于5,000个，但新增的几乎全是中国本土品牌。

获批外国科技品牌的数量减少了三分之一。在拥有安全相关产品的企业中，仅有不到半数获得保留。

中国政策的转变适逢斯诺登揭秘美国的监控活动。“斯诺登事件引发了对网络安全的真正担忧，尤其对于中国的最高领导人来说，”对外经济贸易大学WTO研究院副院长屠新泉表示。“某种意义上美国政府对此负有一些责任；（中国的）担忧是有一些合理性的。”

中央国家机关政府采购中心官员称，上述采购清单由财政部批准。

中国财政部拒绝置评。

思科的发言人称，“我们此前曾表明地缘政治关切影响了公司在特定新兴市场的业务。”

英特尔的一名发言人表示，公司与中美两国的各级政府沟通频繁，但是没有提供进一步细节。

苹果公司拒绝置评，Citrix对记者的置评请求未给出回复。

*安全担忧是个托辞？

业内人士在中央政府采购中心清单的变化中，看到了中国政府更大的战略目标，即帮助中国科技公司获得中国信息及通信技术市场的更大份额。据科技研究公司IDC的数据，预计2015年中国信息及通讯技术市场将增长11.4%至4,656亿美元。

一位不愿具名的西方科技企业的执行官表示，斯诺登揭秘监控事件后的安全担忧无非是个托辞，真正的目标是扶持中国科技企业，继而支持其海外扩张。

该高管并表示，中国要转向消费驱动型经济模式，政府部门和企业采购本土科技产品将有助于这个转型。

支持该宏大战略的政策措施包括让外国企业设立合资企业、参与技术转让以及以信息安全的名义进行知识产权转移。

专家们表示，中国面临的风险是可能过于依赖国内技术，而国内技术水平仍低于国外领先企业，因此更容易遭遇网络攻击。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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