李克强称中国注重保护知识产权 欢迎外企继续在华拓展业务

路透北京5月25日 - 根据中国政府网站，中国国务院总理李克强周二同出席中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会的业界人士对话座谈时称，中国注重保护知识产权，尊重和保护商业秘密。

李克强表示，对于新生事物要给予充分的发展空间，同时做好监管和规范工作，使其在公平竞争中不断发展完善。