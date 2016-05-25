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中国财经 | 2016年 5月 25日 星期三 14:04 BJT

李克强称中国注重保护知识产权 欢迎外企继续在华拓展业务

路透北京5月25日 - 根据中国政府网站，中国国务院总理李克强周二同出席中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会的业界人士对话座谈时称，中国注重保护知识产权，尊重和保护商业秘密。

李克强表示，对于新生事物要给予充分的发展空间，同时做好监管和规范工作，使其在公平竞争中不断发展完善。

李克强强调，中国正在推进新一轮更高水平的对外开放。欢迎外国企业继续在华拓展业务，特别是到中西部地区投资兴业，共创共享发展机遇，更好实现互利共赢。

中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会在中国西南省份贵州举行。

戴尔DELL.O执行长Michael Dell、腾讯(0700.HK)董事会主席马化腾、鸿海集团董事长郭台铭及其他科技企业高管出席了该峰会。（完）

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