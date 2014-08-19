科技创新已纳入国家战略 成为新常态重要环节--民生证券

路透北京8月19日 - 中国券商--民生证券周二发布报告称，中国国家主席习近平主持召开中央财经领导小组第七次会议，显示出科技创新成为国家发展战略。未来，创新新常态将成为“习近平常态”体系中的重要环节。

其最新的报告指出，周一的中央财经领导小组会议基于十八大提出的“创新驱动发展战略”，强调推动以科技创新为核心的全面创新，旨在以科技创新驱动产业结构调整，压缩产能过剩，减少低效供给，增加有效需求，进而推动经济发展方式转变和经济结构调整。

习近平自2013年7月在中国科学院考察以来，分别在两院院士大会、2014年国际工程科技大会、上海汽车集团技术中心、联合国教科文组织总部等重大场合公开提出重视创新驱动发展战略，并要求加快实施创新。科技创新逐渐成为国家发展战略和新常态的重要环节。

习近平提出四大意见，即赶超核心技术、强化激励聚人、改革体制机制、扩大开放合作，体现出让市场发挥决定性作用，要求科技创新关键在于“实用”，“对而无用”的科研浪费人才、资源，损害经济效益。未来，科研考核分类化，技术方向实践化、院所去行政化、人才薪酬市场化、科技运营项目化等科技创新扶植政策将会出台。

报告并称，在科技创新战略下，创业板和新三板为主的新兴产业中长期将得到普惠式发展，尤其在高端装备制造业、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。此外，上市公司下属科研院所市场化运作也有利于提升公司整体估值。

中国国家主席习近平周一主持召开中央财经领导小组第七次会议，指出要抓紧出台实施创新驱动发展的政策和部署，要研究在一些省区市系统推进全面创新改革试验，形成几个具有创新示范和带动作用的区域性创新平台。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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