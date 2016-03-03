科技初创企业成为中国富人新掘金地

2016年1月26日滴滴快的总裁柳青在北京出席与招商银行的战略合作新闻发布会。 REUTERS/Jason Lee

路透香港3月3日 （记者 Denny Thomas） - 中国越来越多的富裕人士投资科技初创企业。随着中国经济放缓，股票、地产或者黄金等传统投资领域带来回报的希望减少，科技初创企业日渐被视为安全港。

中国股市目前表现疲弱，加上人民币承压，私人投资者正将目光转向诸如滴滴快的等新兴科技企业。滴滴快的上周新一轮融资10亿美元，估值增长25%，至约200亿美元。

这与沪深300.CSI300去年6月以来暴跌43%构成鲜明对比，更凸显了这些科技企业的吸引力。据汤森路透数据，中国股市目前在地区表现最差。

全明星投资基金首席投资官及管理合伙人、科技产业专家季卫东表示，由于资本寻求安全港，顶尖（科技）企业的估值仍未受损。

据研究公司CB Insights，进入中国科技初创企业的风险资本去年增加了一倍多，至322亿美元，今年迄今则流入47亿美元。

银行家们称，鉴于来自本土私募股权投资者、保险企业和财富管理企业的资金以及全球风险投资机构募集的人民币资金充溢中国市场，上述投资额势将进一步增长。

甚至一些中型银行也在投资科技初创企业，包括中国招商银行(600036.SS)。

瑞银财富管理面向大中华区超高净值客户的地区市场经理Francis Liu表示，许多客户对在中国内外进行替代投资和直接投资很感兴趣，譬如投资私人企业和初创企业。

中国风险投资与私募行业的独特之处在于，其中相当部分资金来自于富裕的个人投资者，而西方市场这类融资活动通常由机构投资者主导。

一名律师对路透表示，她近期为富裕的客户安排了投资科技企业的多项交易。因事涉敏感，这位律师不愿具名，亦不愿提供交易细节。

除了滴滴快的，其他未上市的大型科技企业，如陆金所与美团点评，也在近几个月以更高估值筹集了数十亿美元。

随着中国经济减速，投资者愈加不愿投资不知名的初创企业，而青睐已有确定规模且有能力扩张至海外的企业。

一位银行家表示，投资者希望投钱给知名企业。对于名不见经传的科技初创企业来说，情势变得愈发艰难。该银行家参与了中国科技企业近期的多轮私募融资。（完）