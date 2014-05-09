焦点：中国科技股热造就众多富豪 引亚洲私人银行竞往淘金

* 阿里巴巴IPO体现中国造富浪潮最新进展

* 私人银行加强大中华区和新加坡团队

* 腾讯等科技股的飙升也在创造新的超级富豪

路透新加坡/香港5月9日 -随着阿里巴巴集团计划按计划首次公开发行股票(IPO)，其合伙人队伍中将出现众多百万级富翁。这给私人银行带来福音，它们正希望从中国科技行业荣景创造的财富中分一杯羹。

阿里巴巴即将在美上市，可能成为历史上最大规模的科技股IPO。仅在过去三年，就有超过120只中国科技股上市。

同时，社交讯息巨头腾讯控股(0700.HK)及互联网搜索提供商百度(BIDU.O)的股价也在飙升。所以，私人银行目前正面临行业内众多人士所谓的千载难逢良机，有机会培养中国的超级富豪人群。

瑞士宝盛集团数据显示，除日本外，中国的百万富翁人数已经超过其他亚洲国家，而且明年之前可能增至逾130万人--这比五年前的水平翻了一倍多。

“全球范围内，科技股都是重要财富增长点之一，”普华永道合伙人Mark Jansen表示，“基于中国国内市场的规模和数字化领域的各种需求，创造出那么多财富不足为奇。”

为此，私人银行加强了在香港和新加坡的团队，这两地被视为中国财富在境外的门户。例如，亚洲最大的财富管理机构--瑞银集团(UBS)UBSN.VX今年将亚太地区财富管理人员增加8%至1,120人。

新加坡星展集团控股(DBSM.SI)银行部门的科技、媒体和通讯团队也将服务范围扩展至财富管理，其业务还包括投资银行和企业银行。

瑞士信贷银行CSGN.VX私人银行大中华区市场主管Tee Fong Seng也表示，该银行注意到去年大中华区业务和客户关系经理数量都有明显增长。其亚太区的客户关系经理数量在过去两年增加了20%，其中大部分驻扎在香港和新加坡。

**科技界富豪**

阿里巴巴被称为中国的亚马逊，市场对其上市寄予厚望，IPO规模料将超过150亿美元。马云在福布斯中国富豪排行榜上由此可能会从2013年的第八名跻身前五名。他持有阿里巴巴8.9%的股权，基于对公司公允价值的预估，这些股权价值103亿美元。

阿里巴巴还有另外27位合伙人，持有“相当数量的”股权，不过具体规模尚未披露，IPO之后他们也将成为百万级富翁。

根据汤森路透数据，包括腾讯、联想(0992.HK)和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在内的MSCI明晟中国指数七家科技成分公司，自2013年初至今总市值已经飙升近75%至1,490亿美元，公司高管以及股东的财富激增。

腾讯的市值在去年跨越1,000亿美元关口，较2004年上市之时增长逾一倍。腾讯创始人兼首席执行官(CEO)马化腾在2013年福布斯中国富豪排行榜上位居第五位，财富高达102亿美元，百度CEO李彦宏排在榜单第三位。

华为HWT.UL是另一个私人银行家眼中的香饽饽。他们称华为即便不上市，也可能成为培育潜在客户的沃土。华为年度营收达350亿美元，股东是该公司的15万名员工。

**新新人类**

年轻、受过高等教育并且具有国际视野的科技新贵，也让银行家耳目一新。这些银行家以前接触过的亚洲客户大多只关注自己擅长的领域。科技新贵对于自己的投资回报预期更加审慎，而且偏好把投资分散到不同的地域和资产中。

London & Capital Asia执行长Philippe Legrand表示，与那些在房地产或者矿产行业掘到金的人相比，科技富豪“大多数对新想法、人才和天使投资更感兴趣。”

但他们的投资立场与硅谷(矽谷)的同行相比还是保守得多，他们更愿意把资金投向可实现财富保值的金融资产，以及说中文的城市。

在新加坡的房地产投资就是一个例子。中国买家去年在外资购买总额中的占比接近三分之一，较2009年的15%有所上升。

这些新晋富豪还倾向于结成联系更为密切的社交圈子，因此在大多数时候，银行家是通过可靠人士的引荐而获得新客户。

银行家表示，他们面临的最迫切挑战就是确保这些大客户真的能拿出大笔资金，而不仅仅是纸面富贵，将多数财富锁定在自己名下的公司内。为此，他们推荐客户采取股权融资等手段，以获得充足资金投向其他资产。

星展银行董事总经理兼主管财富管理部的陈淑珊指出，“他们不会一夜之间获得大量现金。他们现在只是握有不少股份”。

“其中的多数人一直守着自己的股份，而且不得不与愿意提供流动资金的银行合作，”她说。(完)

(编译 朱晓军/王兴亚/徐文焰；审校 屈桂娟)

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