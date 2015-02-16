高通垄断案落幕，中国手机行业或掀起专利战

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月13日 - 去年夏季，中国电信设备制造商中兴通讯 开始向几家他们认为使用其专利的国内手机厂商发出律师函。此举传递的信息简单明了：该交钱了。

中兴通讯想办法征收专利费，表明高通 在华反垄断调查案已对中国智能手机行业的专利收费模式产生影响。日前，高通与中国发改委就反垄断调查达成和解。

和解协议的关键条款之一是，高通对其专利授权方式进行整改，放弃强制进行的免费反向许可。这在中兴通讯的预料之中。

根据和解协议，像华为和中兴通讯这样的无线专利持有方，也可以向专利使用方收费。与此同时，中国加强专利法的执法力度给中国相对年轻的手机行业带来法律诉讼风险。

手机中国联盟秘书长王艳辉表示，该和解协议首次迫使国内厂商认可知识产权的价值，考虑如何像西方企业那样从战略的高度来使用知识产权。

中国市场的竞争尤为复杂，拥有诸多无线技术关键专利的大型电信设备企业，也在手机市场与入行时间不长但行事方式灵活的手机厂商竞争。

对于像小米这样的企业而言，局面可能变得棘手。小米出道只有4年时间，且实践证明该公司在专利方面的弱势已经成为一大软肋。去年12月，印度一法庭暂时禁止小米手机销售，起因是爱立信 投诉小米没有支付专利费。

据中国国内媒体报道，小米是中兴通讯上述律师函的主要目标之一。小米和中兴通讯均不愿就此置评。

小米总裁林斌回复路透问题时称，预计小米今后会面临更多来自竞争对手的专利威胁和诉讼，这与其他呈爆炸式成长的年轻企业的遭遇一样。

林斌称，对任何企业都是如此，不仅仅是中国企业。他还补充道，小米去年递交了2,000项专利申请，今年申请专利数量有望翻一番。他表示，“我们一直专注于建立我们自己的知识产权，这需要一些时日。”

中兴通讯拒绝谈论与其他企业的专利谈判，但在声明中称对高通的处罚将会对全球通信产业发展产生深远的影响，并会对中国市场知识产权的良性发展、构建公平竞争的创新环境产生积极作用。华为的看法亦类似。

汤森路透数据显示，2007-2013年期间，中兴通讯和华为分别申请专利近3.4万项。这两家公司申请的国际专利，超过了其他中国10大企业申请专利的总和，他们申请专利的活动令腾讯 和阿里巴巴 显得相形见绌。

一位知情人士称，鉴于行使专利权可带来丰厚的收益，中兴通讯高层近期指示一美国大股东，就征收专利费的财务影响向行业专家进行咨询。

其他观察人士称，相关的法律纠纷将加剧，但不会立即就出现高调的诉讼战。王艳辉称，对于中兴通讯而言，将小米诉诸公堂不仅成本高昂，而且十分棘手。

环球律师事务律师Meph Jia Gui称，没有了高通在专利授权方面的这把“保护伞”，许多规模较小的移动将被踢出局，因为他们在诉讼、购买专利及基础研究方面的成本会上升。

“从长远看，没有了这种‘免费的许可大餐’，会迫使他们加大专利研究方面的投资，”Meph Jia Gui说。(完)