中国将要求国外电脑及网络设备公司提交源代码--《纽约时报》

路透1月29日 - 《纽约时报》周四报导称，中国将要求向银行出售电脑设备的公司提交源代码，接受敏感度审查，并在中国设立研发中心。

该报援引一份预期将在数月后向业界下发的官方文件称，中国政府希望到2019年时国内金融机构75%的技术设备做到“安全、可控”。

《纽约时报》称，中国政府的新规定进一步加剧了外国科技企业担心被排挤出中国市场的担忧。

该报表示，去年下半年批准的这一新规定未具体说明什么是“安全、可控”。

据即将出台的新规定称，多数电脑及网络设备的源代码需呈交给中国官方。

希望向中国银行机构出售电脑设备的外国企业需要在中国设立研发中心，获取技术设备服务许可，并设立让中国官方进行管理和监控其硬件所获数据的“接口”。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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