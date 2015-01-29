中国将要求国外电脑及网络设备公司提交源代码--《纽约时报》

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月29日 - 《纽约时报》周四报道称，中国将要求向银行出售电脑设备的公司提交源代码，接受敏感度审查，并在中国设立研发中心。
该报援引一份预期将在数月后向业界下发的官方文件称，中国政府希望到2019年时国内金融机构75%的技术设备做到“安全、可控”。
《纽约时报》称，中国政府的新规定进一步加剧了外国科技企业担心被排挤出中国市场的担忧。
该报表示，去年下半年批准的这一新规定未具体说明什么是“安全、可控”。
据即将出台的新规定称，多数电脑及网络设备的源代码需呈交给中国官方。
希望向中国银行机构出售电脑设备的外国企业需要在中国设立研发中心，获取技术设备服务许可，并设立让中国官方进行管理和监控其硬件所获数据的“接口”。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日