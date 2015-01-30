美国对中国IT行业监管规定表示关切--贸易官员

路透华盛顿1月29日 - 美国贸易代表的发言人周四称，美国当局持续就中国监管行动对美国IT企业的影响向中方提出关切。

美国商业游说团体周三呼吁当局同中国政府就新的网络安全监管规定进行“紧急磋商”。

“美国一直就此类监管行动对美国IT企业的影响向中方表示关切，这是我们针对网络、贸易及投资问题交换意见的部分内容，”该发言人称。

“我们认为各国必须采取措施以改善IT软件和硬件的网络安全性，但是不应利用这种政策来歧视美国企业，阻止他们向中国市场提供产品和服务。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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