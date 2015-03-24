国务院：强化资本市场对技术创新支持 壮大创投和资本市场

路透北京3月24日 - 为加快实施创新驱动发展战略，中国国务院表示，营造激励创新的公平竞争环境，发挥市场竞争激励创新的根本性作用，强化资本市场对技术创新的支持。

新华社授权发布的关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见并称，培育壮大创业投资和资本市场，到2020年基本形成适应创新驱动发展要求的制度环境和政策法律体系。

“加快创业板市场改革，健全适合创新型、成长型企业发展的制度安排，扩大服务实体经济覆盖面，强化全国中小企业股份转让系统融资、并购、交易等功能，规范发展服务小微企业的区域性股权市场。加强不同层次资本市场的有机联系。”意见指出。

意见并强调，发挥沪深交易所股权质押融资机制作用，支持符合条件的创新创业企业发行公司债券，支持符合条件的企业发行项目收益债，募集资金用于加大创新投入。

推动相关法律法规的修订，开展股权众筹融资试点，积极发展互联网金融，政策性银行要加大企业创新活动的信贷支持力度，同时稳步发展民营银行。

“发挥金融创新对技术创新的助推作用，培育壮大创业投资和资本市场，提高信贷支持创新的灵活性和便利性，形成各类金融工具协同支持创新发展的良好局面。”意见同时称，研究扩大相关的税收优惠政策，并完善外商投资创投企业的规定，以及研究保险资金投资创投基金的相关政策。

为此，意见还提出必须要营造激励创新的公平竞争环境，打破制约创新的行业垄断和市场分割，加快推进垄断性行业改革，放开自然垄断行业竞争性业务，切实加强反垄断执法。

“改革产业准入制度，制定和实施产业准入负面清单，对未纳入负面清单管理的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。”意见指出，运用主要由市场决定要素价格的机制，加快推进资源税改革，并推进环境保护费改税。

提高普惠性财税政策支持力度，坚持结构性减税方向，逐步将国家对企业技术创新的投入方式转变为以普惠性财税政策为主。

新华社并援引国务院总理李克强周一在会见出席中国发展高层论坛2015年年会的境外代表时的讲话称，中国政府正在推进新一轮高水平对外开放，将继续放宽市场准入，重点扩大服务业开放，同时加强知识产权保护，为外商营造稳定透明的政策环境、高效规范的行政环境和公平竞争的市场环境。

中国央行行长周小川在两会（全国人大和政协会议）期间的记者会上亦提出，股市中实体经济的企业，在股票市场上融资，这些资金非常直接地支持了实体经济的发展。特别是从股票发行角度，多数是实体经济的企业通过股票市场来融资，使实体经济得到了发展。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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