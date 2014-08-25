中国有望10月推出国产桌面操作系统

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月24日 - 新华社周日报导称，中国有望在10月推出国产桌面操作系统。
中美围绕网络安全的争议颇多，计算机技术已经成为引发中美紧张关系的领域之一。中国目前寻求帮助国内计算机行业赶上进口产品，比如微软的Windows系统和谷歌的安卓移动操作系统。
新华社援引中国工程院院士倪光南的说法称，国产操作系统的突破，将首先从桌面操作系统开始，然后从桌面PC扩展到移动终端。
中国工信部旗下的《人民邮电报》对此最先予以报导。
倪光南称，中国有望在今年10月推出支持应用商店的国产桌面操作系统新版本。
倪光南希望在一两年内从替代XP开始，首先在桌面实现国产化替代。然后，在三五年内，从桌面PC拓展到移动终端。
今年5月，中国中央政府禁止采购微软Windows 8操作系统，且微软目前还遭遇了反垄断调查。
去年3月，中国政府表示，谷歌通过其安卓操作系统对中国智能手机业控制过多。
倪光南表示，在策略上需要抓机遇，抓突破点，现在最大的机遇就是微软停止对XP的服务，中国政府禁止采购Windows8。
他说道，“营造一个能够与谷歌、苹果、微软相抗衡的生态环境，这个才是我们成功的关键”。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。