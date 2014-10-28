加快科技服务业发展 2020年产业规模达8万亿元--国务院

路透北京10月28日 - 中国周二发布国务院关于加快科技服务业发展的若干意见，明确提出到2020年，科技服务业产业规模达到8万亿元人民币，支持科技服务企业上市融资和再融资以及到全国中小企业股份转让系统挂牌，鼓励外资投入科技服务业。

政府网刊登的意见称，重点发展研究开发、技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技金融、科学技术普及等专业科技服务和综合科技服务，提升科技服务业对科技创新和产业发展的支撑能力。

政策措施包括健全市场机制，鼓励科技人员创办科技服务企业，积极支持合伙制科技服务企业发展。强化基础支撑，建设统一的国家科技管理信息系统，逐步加大信息开放和共享力度，研究实行有利于科技服务业发展的土地政策，完善价格政策，逐步实现科技服务企业用水、用电、用气与工业企业同价。

加大财税支持，加强对国家超级计算中心等公共科研基础设施的支持。完善高新技术企业认定管理办法，对认定为高新技术企业的科技服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。符合条件的科技服务企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算应纳税所得额时据实扣除。

加快推进营业税改征增值税试点，扩大科技服务企业增值税进项税额抵扣范围，消除重复征税。落实国家大学科技园、科技企业孵化器相关税收优惠政策，对其自用以及提供给孵化企业使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税；对其向孵化企业出租场地、房屋以及提供孵化服务的收入，免征营业税。

同时拓宽资金渠道，引导银行信贷、创业投资、资本市场等加大对科技服务企业的支持，支持科技服务企业上市融资和再融资以及到全国中小企业股份转让系统挂牌，鼓励外资投入科技服务业。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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