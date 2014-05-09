中国政府周六起放开所有电信业务资费 均实行市场调节价

路透北京5月9日 -中国工信部和发改委周五联合发布公告称，自周六（10日）起，放开所有电信业务资费。对所有电信业务资费均实行市场调节价，电信企业可以自主制定具体资费结构、资费标准和计费方式。

刊登在工信部网站上的新闻稿表示，此项政策给予了电信企业全面灵活的自主定价权，对进一步鼓励电信市场竞争，充分发挥市场“无形的手”对资费的调控作用，全面提高电信市场经济运行效率具有重大意义。

通告要求，电信企业应进一步提高资费透明度，建立资费方案公示制度，通过营业厅、代理代办点、网站等方式公布所有面向公众市场的在售资费方案。在业务宣传推广时应全面、准确，对资费方案限制性条件及其他需引起用户注意的事项，应履行提醒义务，不得片面夸大资费优惠幅度或作容易引起用户误解的虚假宣传。

工信部此前批准了近20家民营企业试点运行移动通信转售业务，以鼓励和引导民间资本进入电信领域，推进电信运营体制改革。(完)

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(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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