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中国财经 | 2014年 11月 20日 星期四 18:38 BJT

工信部发放第四批虚拟运营商牌照 小米等八家企业获批

路透北京11月20日 - 中国工信部周四表示，向小米科技、红豆集团等八家民营企业发放了第四批移动通信转售业务试点批文。

工信部网站刊登新闻稿显示，其它六家企业分别是深圳星美圣典文化传媒集团有限公司、合一信息技术（北京）有限公司、青岛日日顺网络科技有限公司、北京青牛科技有限公司、郑州市讯捷贸易有限公司、二六三网络通信股份有限公司。（完）

欲览详情，请点击工信部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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