尼加拉瓜运河操盘人现身A股市场

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透上海9月27日 - 数月前曾宣布400亿美元开凿尼加拉瓜运河计划的中国通信大佬王靖又有大手笔，其旗下北京信威通信技术有限公司将借壳一家小型A股公司中创信测(600485.SS)，资产注入价值高达269亿元人民币，同时中创信测拟定向增发配套融资40亿元。
目前中创信测市值约11.7亿元。若这一“大象借小壳”交易成功实施，将是近年来A股规模最大、融资最多的重组案例。
公告显示，公司拟以8.60元/股的价格，向北京信威通信除新疆光大之外的股东发行约31.26亿股股份，购买这些股东持有的信威通信96.53%股权，交易总价约268.88亿元。同时，公司拟以不低于7.74元/股的价格非公开发行募集配套资金至多40亿元，增发股份不超过5.17亿股。
王靖自2010年起担任北京信威董事长，持有后者36.97%股份。若本次交易中均以定向增发计划的上限完成，王靖将持有上市公司11.97亿股股份，占发行后公司总股本的31.66%，为公司新的控股股东。
信威通信基于拥有自主知识产权的McWiLL无线通信技术，研发、生产并销售无线通信网络软硬件设备、整体基站以及终端设备，并提供相关技术服务。2010年，信威通信获得了武器装备承制资格、武器装备科研生产许可证等，具备向特种行业销售产品的资质。
信威通信大力发展海外公共通信网络市场，目前主要为柬埔寨、乌克兰等国家大型公共通信网络提供软件及设备供应。目前，信威通信的产品和服务已进入了巴拿马、美国、尼日利亚、缅甸、俄罗斯、加蓬、津巴布韦等多个国家的市场。
未来几年，信威通信计划全面布局海外市场，积极探索境外电信公网业务发展模式；同时发展境内电信专网业务、移动通信转售业务和特种通信业务等。
信威通信2011年、2012年实现净利润分别达到5.7亿元和4.9亿元，不过今年上半年高达16.79亿元。
王靖亦是香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)董事长。三个多月前，HKND与尼加拉瓜政府达成了尼加拉瓜运河排他性商业协议。根据协议，HKND集团拥有独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。项目的整体投资将达400亿美元，将挑战巴拿马运河在中美洲地区的航运垄断地位。
他在接受路透专访时曾表示，HKND将牵头有合作伙伴参与的财团，将公开公正运作，其中可能纳入国际企业；该项目还将获得中国和海外银行的融资。
中创信测自8月中旬即持续停牌，筹划重组事宜，上一交易日其收报8.45元。（完）
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(发稿 林琦； 审校 曾祥进)
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