尼加拉瓜运河操盘人现身A股市场

路透上海9月27日 - 数月前曾宣布400亿美元开凿尼加拉瓜运河计划的中国通信大佬王靖又有大手笔，其旗下北京信威通信技术有限公司将借壳一家小型A股公司中创信测(600485.SS)，资产注入价值高达269亿元人民币，同时中创信测拟定向增发配套融资40亿元。

目前中创信测市值约11.7亿元。若这一“大象借小壳”交易成功实施，将是近年来A股规模最大、融资最多的重组案例。

公告显示，公司拟以8.60元/股的价格，向北京信威通信除新疆光大之外的股东发行约31.26亿股股份，购买这些股东持有的信威通信96.53%股权，交易总价约268.88亿元。同时，公司拟以不低于7.74元/股的价格非公开发行募集配套资金至多40亿元，增发股份不超过5.17亿股。

王靖自2010年起担任北京信威董事长，持有后者36.97%股份。若本次交易中均以定向增发计划的上限完成，王靖将持有上市公司11.97亿股股份，占发行后公司总股本的31.66%，为公司新的控股股东。

信威通信基于拥有自主知识产权的McWiLL无线通信技术，研发、生产并销售无线通信网络软硬件设备、整体基站以及终端设备，并提供相关技术服务。2010年，信威通信获得了武器装备承制资格、武器装备科研生产许可证等，具备向特种行业销售产品的资质。

信威通信大力发展海外公共通信网络市场，目前主要为柬埔寨、乌克兰等国家大型公共通信网络提供软件及设备供应。目前，信威通信的产品和服务已进入了巴拿马、美国、尼日利亚、缅甸、俄罗斯、加蓬、津巴布韦等多个国家的市场。

未来几年，信威通信计划全面布局海外市场，积极探索境外电信公网业务发展模式；同时发展境内电信专网业务、移动通信转售业务和特种通信业务等。

信威通信2011年、2012年实现净利润分别达到5.7亿元和4.9亿元，不过今年上半年高达16.79亿元。

王靖亦是香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)董事长。三个多月前，HKND与尼加拉瓜政府达成了尼加拉瓜运河排他性商业协议。根据协议，HKND集团拥有独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。项目的整体投资将达400亿美元，将挑战巴拿马运河在中美洲地区的航运垄断地位。

他在接受路透专访时曾表示，HKND将牵头有合作伙伴参与的财团，将公开公正运作，其中可能纳入国际企业；该项目还将获得中国和海外银行的融资。

中创信测自8月中旬即持续停牌，筹划重组事宜，上一交易日其收报8.45元。（完）

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(发稿 林琦； 审校 曾祥进)

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