中兴通讯大举进军高端移动设备领域 将推出更多4G设备

记者 李千仪 编译 于春红

路透香港6月21日 - 全球第五大智能手机生产企业--中国的中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)正大举进军高端移动设备领域，将出运更多4G设备。

中兴通讯一直努力从低端手机领域撤出，低端手机策略提高了其在全球市场的市占率，但却压缩了其利润率和获利能力。

中兴通讯高层人士表示，公司计划今年稍后赞助美国职篮联盟(NBA)的一支球队，以进一步提高全球形象。

“我们的目标是2015年前4G设备在我公司全部消费电子产品出货量中占40-50%的比重，而目前这一比重相当小，只有大约4%，”中兴通讯终端市场战略主管吕钱浩对记者表示。眼下公司正在广州进行4G设备的测试。

中兴通讯依赖其平板手机Grand Memo和Grand S智能手机等产品，与一直主导该市场的三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)等进行抗衡。

中兴通讯一直在与中国移动(0941.HK)在全国范围内测试4G设备进行密切合作。

该公司管理层表示，尽管中兴通讯的旗舰电信设备业务在进入美国市场方面因美国的国家安全考虑面临重重阻挠，但该公司的手机销售一直非常好。

“我们计划赞助一支中国消费者喜爱的NBA球队，但我们还在磋商阶段，没有作出决定，”该公司发言人戴澍称。

研究机构国际数据公司(IDC)表示，第一季中兴通讯在全球智能手机市场的市占率为9.1%，排名居后于三星电子、苹果、LG电子(066570.KS)和华为。(完)

(译文审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。