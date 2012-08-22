中国电信拟收购母公司CDMA网络

资料图片 中国电信在北京的一家客服中心，门前立着一个路边摄像监控探头。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

* 中国电信初步以846亿元收购CDMA网络,低於市场预期

* 其股价午盘初段由跌转升

* 中国电信将分期支付对价,以减财务压力

* 交易有助节省成本

路透香港8月22日电---以市场份额计中国第三大电讯商--中国电信(0728.HK)(CHA.N)周三公布,初步计划以846亿元人民币向母公司收购其所持CDMA网络资产及相关负债,作价低於市场预期,其股份午盘初段由跌转升.

中国电信在联交所一份声明中称,最终对价会按收购协议所述机制进行调整,预计不会超过876亿元.据分析师此前预期,中国电信收购CDMA网络作价不低於去年底账面值的1,200亿元.

这是中国电信上市以来最大规模的收购行动.中国电信表示,此次收购可提升公司及股东的价值,并提高移动业务的整体经营效率.预期交易於今年底完成.

"由於公司移动服务快速拓展,CDMA业务收入及电信CDMA租约所涉容量的租赁费用大幅增加,"中国电信董事长兼首席执行官王晓初在声明中称,"因本次收购日後节省的租赁费用预计会超逾因拥有资产而增加的成本."

去年,中国电信支付租赁费用190亿元人民币.

为纾缓财务压力,根据协议,中国电信于交割日起五个营业日内支付255亿元现金,最终对价的其余部分将於交割日之後满五周年当日或之前支付.

同时,中国电信决定不派发中期股息.

公布收购计划後,中国电信午盘初段由跌转升;香港时间13:14,该股升1%,报4.03港元.该股早盘收跌逾2%.

分析师此前称,收购对中国电信有正面作用,因为网络租赁费用基本以收入分成方式计量,随着3G上客量以及数据用量增加,中国电信支付予母公司的网络租赁费用亦会上升,无疑加重营运成本压力.

中国电信同时公布,今年上半年净利同比下降8%,至88.14亿元,主要受累于手机补贴支出增加.EBITDA利润同比升0.3%至487.6亿元.

截至6月底止,中国电信拥有移动用户1.44亿户,其中3G占5,096万户.宽带和固网用户分别为8,370万户和1.67亿户.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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