中国电信称今年资本开支按年减少8% 明年将会显著下降

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月21日 - 中国三大电信商之一的中国电信(0728.HK)周二称，公司2017年的资本开支将按年下降8%至890亿元人民币，2018年将会显著下降。
中国电信的高管在记者会上并称，不排除与包括中国联通(0762.HK)在内的伙伴合作建设5G网络。
该公司稍早公布2016年度业绩，同时宣布董事会决定建议适当提高派息水平，末期股息每股0.105港元（约0.09325元人民币）。（完）
(编译 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。