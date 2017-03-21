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中国财经 | 2017年 3月 21日 星期二 16:57 BJT

中国电信称今年资本开支按年减少8% 明年将会显著下降

路透香港3月21日 - 中国三大电信商之一的中国电信(0728.HK)周二称，公司2017年的资本开支将按年下降8%至890亿元人民币，2018年将会显著下降。

中国电信的高管在记者会上并称，不排除与包括中国联通(0762.HK)在内的伙伴合作建设5G网络。

该公司稍早公布2016年度业绩，同时宣布董事会决定建议适当提高派息水平，末期股息每股0.105港元（约0.09325元人民币）。（完）

(编译 雷美珍；审校 曾祥进)

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