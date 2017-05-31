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时事要闻 | 2017年 5月 31日 星期三 15:42 BJT

中国电信原董事长常小兵一审被判有期徒刑6年 并处罚金

路透北京5月31日 - 中国中央电视台周三报导称，河北保定中院今日公开宣判中国电信集团公司原董事长常小兵受贿案，因有自首情节，常小兵一审被判有期徒刑6年，处罚金50万元，没收受贿所得。常小兵当庭表示服判，不上诉。

中纪委称，审理查明，常小兵收受财物376.28801万元人民币。常小兵严重违反政治纪律，干扰中央专项巡视工作；严重违反组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物；严重违反廉洁纪律，利用职权和职务上的影响为亲属的经营活动谋取利益，默许亲属利用其职务影响谋取私利；利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪等。

常小兵于2015年8月任中国电信集团公司董事长、党组书记。中国中央纪委监察部此前公布，常小兵因严重违纪，决定给予其开除党籍、开除公职处分；并将收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中国电信集团旗下有上市公司中国电信(0728.HK)。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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