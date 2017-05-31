中国电信原董事长常小兵一审被判有期徒刑6年 并处罚金

中纪委称，审理查明，常小兵收受财物376.28801万元人民币。常小兵严重违反政治纪律，干扰中央专项巡视工作；严重违反组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物；严重违反廉洁纪律，利用职权和职务上的影响为亲属的经营活动谋取利益，默许亲属利用其职务影响谋取私利；利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪等。