中国电信原董事长常小兵一审被判有期徒刑6年 并处罚金

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透北京5月31日 - 中国中央电视台周三报导称，河北保定中院今日公开宣判中国电信集团公司原董事长常小兵受贿案，因有自首情节，常小兵一审被判有期徒刑6年，处罚金50万元，没收受贿所得。常小兵当庭表示服判，不上诉。
中纪委称，审理查明，常小兵收受财物376.28801万元人民币。常小兵严重违反政治纪律，干扰中央专项巡视工作；严重违反组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物；严重违反廉洁纪律，利用职权和职务上的影响为亲属的经营活动谋取利益，默许亲属利用其职务影响谋取私利；利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪等。
常小兵于2015年8月任中国电信集团公司董事长、党组书记。中国中央纪委监察部此前公布，常小兵因严重违纪，决定给予其开除党籍、开除公职处分；并将收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
中国电信集团旗下有上市公司中国电信(0728.HK)。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。