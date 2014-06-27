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中国财经 | 2014年 6月 27日 星期五 18:01 BJT

中国电信和联通获批开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验

路透北京6月27日 - 中国中央电视台(CCTV)官方微博“央视新闻”称，工信部周五下午已经批准中国电信和中国联通分别在16个城市开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验。

“这意味着电信和联通用户将正式享受4G(第四代移动通讯)，”微博称。

中国工信部去年底向三大运营商发放4G牌照，中国移动率先推进其4G业务。国内媒体5月中旬曾报导，中国移动4G客户已超过400万，但这距离中国移动年度目标用户5,000万还有着不小的距离。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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