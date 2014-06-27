中国电信和联通获批开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月27日 - 中国中央电视台(CCTV)官方微博“央视新闻”称，工信部周五下午已经批准中国电信和中国联通分别在16个城市开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验。
“这意味着电信和联通用户将正式享受4G(第四代移动通讯)，”微博称。
中国工信部去年底向三大运营商发放4G牌照，中国移动率先推进其4G业务。国内媒体5月中旬曾报导，中国移动4G客户已超过400万，但这距离中国移动年度目标用户5,000万还有着不小的距离。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。