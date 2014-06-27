中国电信和联通获批开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验

路透北京6月27日 - 中国中央电视台(CCTV)官方微博“央视新闻”称，工信部周五下午已经批准中国电信和中国联通分别在16个城市开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验。

中国工信部去年底向三大运营商发放4G牌照，中国移动率先推进其4G业务。国内媒体5月中旬曾报导，中国移动4G客户已超过400万，但这距离中国移动年度目标用户5,000万还有着不小的距离。（完）