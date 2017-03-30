中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡

路透香港3月30日 - 中国电信(0728.HK)旗下中国电信国际与香港电讯(6823.HK)旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。

CTExcel从事移动虚拟网路运营业务，提供跨国流动服务，主要目标市场为企业和个人消费者。

＂我们认为流动付款是一个重要领域，将有助中国电信国际突显其流动服务方案，为客户带来更多裨益。是次合作是公司在香港踏入流动付款范畴的第一步。＂中国电信国际总经理邓小锋在联合新闻稿称。

香港电讯支付业务主管梁海仪表示，HKT Payment作为持有《储值支付工具》牌照的流动付款服务供应商，其与中国电信国际的合作将可进一步扩大公司的服务版图。

流动付款在香港发展日益蓬勃，市场渗透率不断增长，逐渐成为数码生活的一部份。两家公司表示，这张联营卡覆盖广大商户网络，CTExcel客户只要一卡在手，便可享用安全的流动付款方式。

香港目前共有13间公司持有储值支付工具持牌照。HKT Payment为预付式流动付款服务Tap & Go（拍住赏）的营运商。（完）