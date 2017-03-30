中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透香港3月30日 - 中国电信(0728.HK)旗下中国电信国际与香港电讯(6823.HK)旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
CTExcel从事移动虚拟网路运营业务，提供跨国流动服务，主要目标市场为企业和个人消费者。
＂我们认为流动付款是一个重要领域，将有助中国电信国际突显其流动服务方案，为客户带来更多裨益。是次合作是公司在香港踏入流动付款范畴的第一步。＂中国电信国际总经理邓小锋在联合新闻稿称。
香港电讯支付业务主管梁海仪表示，HKT Payment作为持有《储值支付工具》牌照的流动付款服务供应商，其与中国电信国际的合作将可进一步扩大公司的服务版图。
流动付款在香港发展日益蓬勃，市场渗透率不断增长，逐渐成为数码生活的一部份。两家公司表示，这张联营卡覆盖广大商户网络，CTExcel客户只要一卡在手，便可享用安全的流动付款方式。
香港目前共有13间公司持有储值支付工具持牌照。HKT Payment为预付式流动付款服务Tap & Go（拍住赏）的营运商。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。