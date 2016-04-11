版本:
中国
中国财经 | 2016年 4月 11日 星期一 12:38 BJT

杨杰被任命为中国电信集团董事长 杨小伟任总经理--中国国资委

路透北京4月11日 - 中国国资委官方微博周一公布，国务院任命杨杰为中国电信集团董事长、党组书记，免去其总经理职务；并任命杨小伟接任中国电信集团总经理。

微博称，中国电信集团公司今日上午召开中层以上管理人员大会，由中组部常务副部长陈希宣布了上述决定。国资委表示，董事长、总经理等职务的任免按有关法律规定和章程办理。

中国电信集团网站已更新了集团高管的最新信息。根据其介绍，杨杰在中国电信行业拥有超过30年之经营及管理经验，曾历任山西省电信公司总经理，中国电信北方电信事业部总经理，中国电信集团公司副总经理，中国电信集团公司总经理等职务。

杨小伟亦具有超过30年的电信行业从业经验，曾担任中国联通有限公司董事及副总裁和联通华盛通信技术有限公司董事长，亦曾担任中国电信集团公司副总经理。

去年底，中央纪委监察部公布，中国电信集团公司党组书记、董事长常小兵涉嫌严重违纪，正接受组织调查。(完)

(发稿 李贺；审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐