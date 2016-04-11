杨杰被任命为中国电信集团董事长 杨小伟任总经理--中国国资委

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月11日 - 中国国资委官方微博周一公布，国务院任命杨杰为中国电信集团董事长、党组书记，免去其总经理职务；并任命杨小伟接任中国电信集团总经理。
微博称，中国电信集团公司今日上午召开中层以上管理人员大会，由中组部常务副部长陈希宣布了上述决定。国资委表示，董事长、总经理等职务的任免按有关法律规定和章程办理。
中国电信集团网站已更新了集团高管的最新信息。根据其介绍，杨杰在中国电信行业拥有超过30年之经营及管理经验，曾历任山西省电信公司总经理，中国电信北方电信事业部总经理，中国电信集团公司副总经理，中国电信集团公司总经理等职务。
杨小伟亦具有超过30年的电信行业从业经验，曾担任中国联通有限公司董事及副总裁和联通华盛通信技术有限公司董事长，亦曾担任中国电信集团公司副总经理。
去年底，中央纪委监察部公布，中国电信集团公司党组书记、董事长常小兵涉嫌严重违纪，正接受组织调查。(完)
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。