杨杰被任命为中国电信集团董事长 杨小伟任总经理--中国国资委

中国70城房价指数同比涨幅15个月来首降 拐点已现热点楼市熄火（更新版）

路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。