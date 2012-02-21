中国电信将于3月9日起在中国销售iPhone 4S

以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信周二称，称将于3月9日起在中国销售苹果公司iPhone 4S，客户在3月2日起可以在线预订。新闻稿并援引中国电信集团公司副总经理杨小伟称：“我们相信使用中国电信优质3G网络的iPhone 4S将为我们的客户带来巨大的惊喜。”路透