中国电信手机将预装阿里巴巴应用程序--消息

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京9月18日 - 熟知协商内容的消息人士称，阿里巴巴可能很快就会将自身的应用程序预载在中国电信(0728.HK)的手机内。
阿里巴巴和中国电信周一签署了策略协议，但并未公布协议的细节。
“未来可能合作的领域包括在中国电信绑约手机上预载阿里巴巴的应用程序，”该消息人士称。
这些应用程序包括淘宝网和社交网“来往”。
阿里巴巴的应用程序主要将安装在中国电信3G用户的智能手机上。根据7月运营商数据，中国电信在内地3G市场占有率26.48%。(完)
(编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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