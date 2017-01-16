中国国务院称将完善电信市场准入制度 开放民间资本进入基础电信领域

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
意见并称，还将完善相应市场准入制度，健全电信业务分级分类管理制度，健全移动互联网新业务备案管理、综合评估等制度。
同时，加强知识产权运用和保护。开展移动互联网领域专利导航工作，制定专利布局方向建议清单，鼓励企业面向战略前沿、交叉融合领域开展知识产权战略布局；建立知识产权风险管理体系，加强知识产权预警和跨境纠纷法律援助。
意见强调，将加快制定完善信息经济发展政策措施，将发展移动互联网纳入国家信息经济示范区统筹推进；创新信息经济发展模式，积极培育和规范引导基于移动互联网的约车、租房、支付等分享经济新业态，促进信息消费规模快速增长。
在中小微互联网企业发展方面，将进一步发挥国家中小企业发展基金、国家创新基金等政策性基金引导扶持作用，并在信用担保、融资上市、政府购买服务等方面予以支持。
“发展众创、众包、众扶、众筹等新模式，拓展境内民间资本和风险资本融资渠道。”意见称。
此外，大力发展跨境移动电子商务，在第五代移动通信（5G）、下一代互联网、物联网、网络安全等关键技术和重要领域，积极参与国际标准制定和交流合作；加大移动互联网应用、产品、服务海外推广力度，构建完善跨境产业链体系，拓展海外发展空间。
发改委上月末称，将推进电信、互联网等敏感领域有序开放；国务院此前发布的“十三五”国家信息化规划显示，目标到2020年信息化发展水平大幅跃升，信息产业收入规模达到26.2万亿元人民币，十三五年均增速8.9%。（完）
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(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。