中国电信在国企改革之际寻求民间投资--报载

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京5月14日 -英文报纸中国日报报导指出，国有的中国第三大电信运营商--中国电信(0728.HK)正寻求民间投资，以协助该公司发展在线支付系统及社群网络等新业务。
该报周三报导提到，中国电信董事长王晓初表示，与民间企业合作的可能方式包括成立合资企业及收购。
报导引述王晓初的谈话指出，中国电信已经准备好把各项运营权交给规模较小、但更有能力的股东，即便中国电信控制着多数持股。
去年11月中国政府宣布将推动改革措施，以加大市场和民间部门在国有企业中的角色。而中国三大电信业者已经成为推动新措施的目标。
这三大电信业者分别为中国移动通信(0941.HK)、中国联通(0762.HK)以及中国电信，他们也正打算以移动虚拟网络运营商(MVNO)的形式引入民间竞争，这些运营商向电信业者租用网络，然后向客户提供电信服务。
中国也将从6月1日起将电信业纳入营业税改征增值税的试行范围，分析师称这将对电信业者的获利带来负面冲击。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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