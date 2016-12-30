中国推进电信、互联网、文化、教育等敏感领域有序开放--发改委

沪综指收高1.4%创逾一个半月最大单日升幅 金融地产股领涨
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周四收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。分析师指出，今日大盘低开高走，午后在金融地产股的带动下大幅拉升。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升，料后市大盘有望继续震荡反弹。
路透北京12月30日 - 中国国家发改委周五称，国务院本周通过了扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域外商投资限制，并推进电信、互联网、文化、教育等敏感领域有序开放。
发改委周五在国新办发布会上提供的新闻稿指出，中国将支持外资企业在中国境内上市、发债、拓宽融资渠道，放开会计审计、建筑设计、评级服务等领域限制。
“允许地方政府在法定权限范围内制定出台招商引资优惠政策，对就业、经济发展、技术创新贡献大的项目予以支持。”新闻稿称。
此外，中国将取消外商投资公司最低注册资本要求，实行内外资企业统一注册资本制度。
中国国务院周三召开常务会议，确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施，将以深化改革促开放，降低制度性交易成本，推进对外资全面实施准入前国民待遇+负面清单管理模式，简化外资企业设立等程序；并落实内外资统一的注册资本制度。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 乔艳红)
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周四收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。分析师指出，今日大盘低开高走，午后在金融地产股的带动下大幅拉升。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升，料后市大盘有望继续震荡反弹。
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。