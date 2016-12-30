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中国财经 | 2016年 12月 30日 星期五 11:02 BJT

中国推进电信、互联网、文化、教育等敏感领域有序开放--发改委

路透北京12月30日 - 中国国家发改委周五称，国务院本周通过了扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域外商投资限制，并推进电信、互联网、文化、教育等敏感领域有序开放。

发改委周五在国新办发布会上提供的新闻稿指出，中国将支持外资企业在中国境内上市、发债、拓宽融资渠道，放开会计审计、建筑设计、评级服务等领域限制。

“允许地方政府在法定权限范围内制定出台招商引资优惠政策，对就业、经济发展、技术创新贡献大的项目予以支持。”新闻稿称。

此外，中国将取消外商投资公司最低注册资本要求，实行内外资企业统一注册资本制度。

中国国务院周三召开常务会议，确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施，将以深化改革促开放，降低制度性交易成本，推进对外资全面实施准入前国民待遇+负面清单管理模式，简化外资企业设立等程序；并落实内外资统一的注册资本制度。（完）

(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 乔艳红)

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