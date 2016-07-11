中国电信原董事长常小兵因严重违纪被开除党籍--中纪委

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透北京7月11日 - 中国中央纪委监察部网站周一公布，中国电信集团公司原党组书记、董事长常小兵因严重违纪，决定给予其开除党籍、开除公职处分；并将收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
中纪委网站刊登的公告称，常小兵严重违反政治纪律，干扰中央专项巡视工作；严重违反组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物；严重违反廉洁纪律，利用职权和职务上的影响为亲属的经营活动谋取利益，默许亲属利用其职务影响谋取私利；利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪等。
常小兵于2015年8月任中国电信集团公司董事长、党组书记；去年末中纪委公告称，常小兵因涉嫌严重违纪正接受组织调查。
今年4月，中国电信集团原副总经理冷荣泉因涉嫌严重违纪亦遭中纪委调查。
中国电信集团旗下有上市公司中国电信(0728.HK)。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
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