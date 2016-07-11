中国电信原董事长常小兵因严重违纪被开除党籍--中纪委

路透北京7月11日 - 中国中央纪委监察部网站周一公布，中国电信集团公司原党组书记、董事长常小兵因严重违纪，决定给予其开除党籍、开除公职处分；并将收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中纪委网站刊登的公告称，常小兵严重违反政治纪律，干扰中央专项巡视工作；严重违反组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物；严重违反廉洁纪律，利用职权和职务上的影响为亲属的经营活动谋取利益，默许亲属利用其职务影响谋取私利；利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪等。