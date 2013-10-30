中国电信运营商迎接4G时代 但盈利之路漫长

图为2012年4月20日资料图片，显示中国移动的一个服务点。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

路透北京10月29日（记者 Paul Carsten） -对中国电信运营商而言，未必越快就越好。他们正准备推出4G高速移动通信网络，而这可能要牺牲未来几年的利润率。

作为全球用户数量最多的移动电信运营商，中国移动(0941.HK)投巨资升级基础设施，这样一旦年底前获政府颁发4G牌照，就能让用户享受更快的互联网和数据服务。

其竞争对手中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)也不得不效仿，尤其是鉴于中国移动正与苹果(AAPL.O)磋商引入最新款iPhone。在4G网络下，新款iPhone功能可得到更好的发挥。

中国的移动电信运营商不仅面临要与国际标准保持一致的巨大压力，同时还与其他新兴市场的同业一样，在收回投资成本方面困难重重。

“就最乐观的情况，也得四五年才能盈利，”咨询及投资公司Delta Partners的里奥（Juan JoseRio）说。

中国的移动通信用户向来精打细算，这意味着运营商推出的4G套餐必须有足够的吸引力，才能让用户放弃原本使用的速度较慢的数据服务，而这点会侵蚀运营商的利润率。

此外运营商升级网络，用户就可以更好地利用一些新科技，而这些新科技可能会淘汰运营商传统的收入来源譬如短信和电话，这会损及运营商营收。

“中国运营商对服务合约定价时，也许会寻求能立即产生利润，但这样价格较高，很可能中国消费者就不会欢迎。”IT咨询公司IDC驻新加坡分析师Teck-Zhung Wong说。

中国三大电信运营商建设4G网络都需投入巨资，不过中国联通的4G之路可能会走得最轻松，投资成本也最低，因为只需要对现有的3G网络作简单升级，就可达到全球主流的FDD-LTE标准。

中国电信的形势则最为严峻，既没有中国移动那么充裕的资金，也没有中国联通那样可轻易升级的网络基础，现在面临艰难抉择：究竟是坚持3G，还是斥巨资升级到4G。

“增加支出与最优化利用现有资产，两者本来就存在冲突。他们也可以未来五年继续使用现有网络，不引入任何新技术，但这种新技术已然存在，他们会面临来自市场和消费者要求其投资于新技术的压力。”里奥表示。（完）编译：侯雪苹/李富强 发稿：朱淑珍

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