中国将节俭办电视晚会

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京8月16日 - 新华社周五报道称，中国对电视晚会将实施控制总量、切实节俭等措施。
自1982年首次播出以来，收看中央电视台“春节联欢晚会”成为除夕之夜数亿中国观众的固定节目。央视春晚还引发很多地方电视台推出自己的春节联欢晚会。
今年，央视重金邀请加拿大女歌手席琳·狄翁在春晚演唱《我心永恒》和一首中国歌曲。每年都会有众多的知名中国明星出现在春晚的舞台上。
新华社称，明年的春晚将会更加节俭。
新华社在提到央视明年春晚时称，“灯光舞美将采用最节约的技术，摒弃奢华包装，力求朴素大方。”
报道称，北京电视台也将缩减灯光舞美费用和明星出场费，凸显晚会“联欢”属性。
新华社称，上海广播电视台将给予新人新作成长空间，而浙江卫视将不邀请一线大牌明星。
报道援引国家新闻出版广电总局发言人的说法称，所有这些措施都旨在遏制电视晚会奢华过滥之风。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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