中国禁止广播电视节目设置“嘉宾主持”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月22日 - 新华社周一报导称，中国国家新闻出版广电总局日前下发通知，进一步加强广播电视主持人和嘉宾使用管理，规定广播电视节目不得设置“嘉宾主持”等。

报导称，通知要求做好主持人资质清查和主持人、嘉宾管理制度建设工作。

“新闻、评论和访谈类节目不得设置或变相设置辅助性主持岗位，”报导援引通知称。

“广播电视节目要明确主持人和嘉宾的分工，主持人应承担节目的串联、引导、把控等功能，不得设置‘嘉宾主持’，嘉宾不能行使主持人职能。”