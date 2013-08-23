深圳楼顶“空中庙宇”引发公众不满

北爱尔兰两党组建政府的谈判破裂 可能再次选举或失去自治权
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
路透8月22日（记者 Alexandra Hoegberg） - 深圳当地居民称，该市一楼顶的“空中庙宇”属于违章建筑，应当被拆除。但这些人可能没有反对北京楼顶别墅的当地居民那么幸运。
该楼顶“空中庙宇”据信存在已有约7年时间，但在北京楼顶别墅曝光且被限期在15天内整改后，当地居民对“空中庙宇”的不满才受到广泛关注。
根据媒体报道，这座“空中庙宇”建在公共空间，但因楼顶消防安全通道门安有指纹密码锁，他人无法进入。
该建筑所在小区业务会主任陈先生称，该建筑主人必须解决此事，向其他居民开放所占空间。但陈先生似乎对此不抱太大希望。
陈先生对路透说，他曾和上届业委会主任谈过此事，得到的说法是该建筑的主人是官员，他的朋友也身居高位。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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