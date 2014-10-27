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中国财经 | 2014年 10月 27日 星期一 09:31 BJT

坦桑尼亚与中国签署逾17亿美元投资协议

路透达累斯萨拉姆10月24日 - 坦桑尼亚与中国已签署价值逾17亿美元的投资协议，包括兴建卫星城市以缓解商业首都达累斯萨拉姆的拥塞情况。这将加深中国和东非的关系。

坦桑尼亚总统基奎特(Jakaya Kikwete)周五在声明稿中表示，投资资金将用于发展基础建设、电力输送及商业合作。两国于前一日在北京正式签署协议。

坦桑尼亚之后宣布从中国得到8,500万美元援助及零息贷款。该国并未说明资金用途。

这些协议将扩大中国在坦桑尼亚的经济影响力。坦桑尼亚在南方外海发现天然气。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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