坦桑尼亚与中国签署逾17亿美元投资协议

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透达累斯萨拉姆10月24日 - 坦桑尼亚与中国已签署价值逾17亿美元的投资协议，包括兴建卫星城市以缓解商业首都达累斯萨拉姆的拥塞情况。这将加深中国和东非的关系。
坦桑尼亚总统基奎特(Jakaya Kikwete)周五在声明稿中表示，投资资金将用于发展基础建设、电力输送及商业合作。两国于前一日在北京正式签署协议。
坦桑尼亚之后宣布从中国得到8,500万美元援助及零息贷款。该国并未说明资金用途。
这些协议将扩大中国在坦桑尼亚的经济影响力。坦桑尼亚在南方外海发现天然气。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。