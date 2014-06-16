驾车冲撞天安门金水桥暴恐案宣判 3人被判死刑

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透北京6月16日 - 中央电视台报导称，中国新疆乌鲁木齐市中级人民法院对北京"10.28"暴力恐怖袭击案件一审公开宣判，3人被判处死刑，1人获无期徒刑，另外4人被判有期徒刑5年-20年。
"10.28"冲撞天安门金水桥暴恐案造成5人死亡，40人受伤。中国政府称此次事件为伊斯兰武装分子所为。
上月，新疆乌鲁木齐一个早市发生自杀式炸弹袭击案，造成39人死亡。
中央电视台周一报导，3名持刀歹徒冲入新疆和田市一家棋牌室行凶,对正在下棋的群众进行砍杀，武装巡逻力量迅速赶到现场，与群众合力将3名歹徒制服。2名歹徒重伤不治死亡，1名受伤被抓获。（完）
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路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。