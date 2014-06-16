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时事要闻 | 2014年 6月 16日 星期一 15:28 BJT

驾车冲撞天安门金水桥暴恐案宣判 3人被判死刑

路透北京6月16日 - 中央电视台报导称，中国新疆乌鲁木齐市中级人民法院对北京"10.28"暴力恐怖袭击案件一审公开宣判，3人被判处死刑，1人获无期徒刑，另外4人被判有期徒刑5年-20年。

"10.28"冲撞天安门金水桥暴恐案造成5人死亡，40人受伤。中国政府称此次事件为伊斯兰武装分子所为。

上月，新疆乌鲁木齐一个早市发生自杀式炸弹袭击案，造成39人死亡。

中央电视台周一报导，3名持刀歹徒冲入新疆和田市一家棋牌室行凶,对正在下棋的群众进行砍杀，武装巡逻力量迅速赶到现场，与群众合力将3名歹徒制服。2名歹徒重伤不治死亡，1名受伤被抓获。（完）

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