中国反对美国将三名维族疑犯移交斯洛伐克

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月2日 - 中国外交部周四称反对美国向斯洛伐克移交在关塔那摩监狱关押的三名中国籍维吾尔族疑犯，称这些人是恐怖分子，对安全构成威胁。

美国五角大楼称，优素福·阿巴斯、塞杜拉·哈利克和哈吉克巴尔·古珀尔将离开关塔那摩，至此该监狱关押的22名中国籍维吾尔族嫌犯全部移交完毕。

斯洛伐克内政部已确认将接收这三人。

中国外交部发言人秦刚指出，这三人是联合国安理会认定的恐怖组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”成员。

“他们是地地道道的恐怖分子。他们不仅严重威胁中国国家安全，而且对接收国自身安全也将构成威胁。”秦刚在例行记者会说道。

“中方希望有关国家认真履行国际义务，不给犯下恐怖罪行的人员提供安全庇护，早日将嫌犯移交中国。”

对于美国国务院此前在谈到新疆莎车暴力恐怖袭击案件时呼吁中国公安部门保持克制，秦刚亦作出了回应。

他指出，这些表态罔顾事实，苍白无力。秦刚说：“中方敦促美方在反恐问题上摒弃‘双重标准’，立即停止这种说一套、做一套的做法，避免向暴力恐怖势力发出错误信号。”

美国则称对斯洛伐克的“人道主义姿态”表示感谢。（完）