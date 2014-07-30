泰国将与中国重新协商稻米出口协议 计划扩大出口

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透曼谷7月30日 - 泰国今年稍早与中国签署一份100万吨的稻米出口协议，而泰国政府及产业人士周三表示，计划重新协商此一协议，以向北京扩大出售稻米。
此举意味着泰国正再次努力通过政府间协议降低其庞大的稻米库存，而库存销售在5月暂停之后将于下月重新展开。
一名泰国的代表将于本周稍晚访问北京，以讨论当前的协议及新的销售。
泰国商务部外贸部门主管Duangporn Rodphaya表示，“将会重新协商价格及交货条件，”但他未提及进一步细节。
由于泰国先前陷入政治动乱，且5月发生军事政变，协议中100万吨的稻米至今仅交付了10万吨给中国。(完)
(编译 张明钧; 审校 石冠兰)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。