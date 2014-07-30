泰国将与中国重新协商稻米出口协议 计划扩大出口

路透曼谷7月30日 - 泰国今年稍早与中国签署一份100万吨的稻米出口协议，而泰国政府及产业人士周三表示，计划重新协商此一协议，以向北京扩大出售稻米。

此举意味着泰国正再次努力通过政府间协议降低其庞大的稻米库存，而库存销售在5月暂停之后将于下月重新展开。

一名泰国的代表将于本周稍晚访问北京，以讨论当前的协议及新的销售。

泰国商务部外贸部门主管Duangporn Rodphaya表示，“将会重新协商价格及交货条件，”但他未提及进一步细节。

由于泰国先前陷入政治动乱，且5月发生军事政变，协议中100万吨的稻米至今仅交付了10万吨给中国。(完)

(编译 张明钧; 审校 石冠兰)

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