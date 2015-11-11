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时事要闻 | 2015年 11月 11日 星期三 13:18 BJT

中泰空军将举行首次联合训练

路透北京11月11日 - 中国国防部周三称，中泰两国空军航空兵部队将于11月12日至30日，在泰国空军呵叻基地举行代号为“鹰击-2015”的联合训练。

中国国防部称，“此次联合训练，旨在增进两国空军航空兵部队相互学习和了解，深化中泰两军务实合作，增进互信和友谊。”（完）

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