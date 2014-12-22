中泰达成“大米换高铁”协议 关系进一步巩固

路透曼谷12月19日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Pairat Temphairojana） - 中国与泰国周五达成“大米换高铁”协议，表明两国关系进一步加强。

出访泰国的中国总理李克强还宣布，明年中国从泰国进口的农产品数量将翻番，主要为橡胶和大米。

两国在曼谷举行的地区峰会间隙签署两个谅解备忘录，中国将在泰国建设长达867公里的双轨标准轨铁路，并从泰国购买200万吨大米。

李克强在大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议期间的记者会上表示，中国这样做也是出于中泰友谊的考虑，将有利于泰国米农，胶农，将会使中泰友谊更加深入人心。

“中国将负责该铁路网的建设开发，泰国将参与建设的准备工作，”泰国运输部长Prajin Junthong对记者说道。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。