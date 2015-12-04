中泰签署铁路合作框架文件 两国关系更趋紧密

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透曼谷12月3日（记者 Pairat Temphairojana） - 中国和泰国周四签署铁路合作框架文件，将合作建设长度约900公里的铁路，突显两国关系更加紧密。
泰国交通部长阿空·丁披他耶拜实（ArkhomTermpittayapaisith）称，中泰两国签署谅解备忘录，同意建设连接曼谷与泰国和老挝边境的铁路。
中国制定了雄心勃勃的东南亚地区基础设施计划，将建设从昆明经老挝至泰国的铁路。
阿空告诉记者，“我们希望这个项目尽快具体落实，尤其是建设活动，我们争取到明年年中加快建设速度。”
中泰合作协议可能有助于提振泰国迟滞不前的经济增长。
该铁路合作项目原先预计9月就开工。阿空称铁路设计工作导致开工时间延后。
他表示，两国在会上未就该铁路项目的价格达成一致。
中方提出为该项目提供融资的贷款利率为2.5%，泰方则希望利率为2%。
此外，中国同意从泰国进口100万吨香米和20万吨橡胶。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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