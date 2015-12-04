中泰签署铁路合作框架文件 两国关系更趋紧密

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路透曼谷12月3日（记者 Pairat Temphairojana） - 中国和泰国周四签署铁路合作框架文件，将合作建设长度约900公里的铁路，突显两国关系更加紧密。

泰国交通部长阿空·丁披他耶拜实（Arkhom Termpittayapaisith）称，中泰两国签署谅解备忘录，同意建设连接曼谷与泰国和老挝边境的铁路。

中国制定了雄心勃勃的东南亚地区基础设施计划，将建设从昆明经老挝至泰国的铁路。

阿空告诉记者，“我们希望这个项目尽快具体落实，尤其是建设活动，我们争取到明年年中加快建设速度。”

中泰合作协议可能有助于提振泰国迟滞不前的经济增长。

该铁路合作项目原先预计9月就开工。阿空称铁路设计工作导致开工时间延后。

他表示，两国在会上未就该铁路项目的价格达成一致。

中方提出为该项目提供融资的贷款利率为2.5%，泰方则希望利率为2%。

此外，中国同意从泰国进口100万吨香米和20万吨橡胶。（完）