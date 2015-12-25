中泰企业合资建设中国防城港核电二期项目

路透北京12月24日 - 新华社周四报道称，中国广核集团与广西投资集团有限公司、泰国国家电力公司子公司RATCH周三在广西南宁正式签署了《防城港核电二期项目合资协议》。

根据协议，三方将在中泰两国政府间和平利用核能协议的基础上，合资成立防城港核电二期项目公司，共同开发、建设和运营该项目。

防城港核电项目是中国西部地区首个核电项目，位于广西防城港市港口区光坡镇，项目规划建设六台百万千瓦级核电机组，一次规划，分期建设。其中一期项目建设两台CPR1000核电机组，1号机组已于10月25日并网，二期项目将建设两台华龙一号核电机组。

RATCH周四，其与中国广核集团及广西投资集团有限公司达成了股权投资协议。

RATCH称，合资公司将建设两台装机容量分别为1,180兆瓦的核电机组，这两个核电机组将于2021年投入商业运营。