中泰企业合资建设中国防城港核电二期项目

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月24日 - 新华社周四报道称，中国广核集团与广西投资集团有限公司、泰国国家电力公司子公司RATCH周三在广西南宁正式签署了《防城港核电二期项目合资协议》。
根据协议，三方将在中泰两国政府间和平利用核能协议的基础上，合资成立防城港核电二期项目公司，共同开发、建设和运营该项目。
防城港核电项目是中国西部地区首个核电项目，位于广西防城港市港口区光坡镇，项目规划建设六台百万千瓦级核电机组，一次规划，分期建设。其中一期项目建设两台CPR1000核电机组，1号机组已于10月25日并网，二期项目将建设两台华龙一号核电机组。
RATCH周四，其与中国广核集团及广西投资集团有限公司达成了股权投资协议。
RATCH称，合资公司将建设两台装机容量分别为1,180兆瓦的核电机组，这两个核电机组将于2021年投入商业运营。
新华社报道称，随着泰国电力入股防城港核电二期，该项目将成为华龙一号开拓东盟市场的桥头堡，也让防城港核电二期更具“国际范”。（完）
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。