中泰企业合资建设中国防城港核电二期项目

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月25日 - 新华社周四报道称，中国广核集团与广西投资集团有限公司、泰国国家电力公司子公司RATCH周三在广西南宁正式签署了《防城港核电二期项目合资协议》。
根据协议，三方将在中泰两国政府间和平利用核能协议的基础上，合资成立防城港核电二期项目公司，共同开发、建设和运营该项目。
防城港核电项目是中国西部地区首个核电项目，位于广西防城港市港口区光坡镇，项目规划建设六台百万千瓦级核电机组，一次规划，分期建设。其中一期项目建设两台CPR1000核电机组，1号机组已于10月25日并网，二期项目将建设两台华龙一号核电机组。
RATCH周四，其与中国广核集团及广西投资集团有限公司达成了股权投资协议。
RATCH称，合资公司将建设两台装机容量分别为1,180兆瓦的核电机组，这两个核电机组将于2021年投入商业运营。
新华社报道称，随着泰国电力入股防城港核电二期，该项目将成为华龙一号开拓东盟市场的桥头堡，也让防城港核电二期更具“国际范”。(完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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